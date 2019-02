Sci alpino, Tobias Kastlunger: “Conquistare una medaglia è incredibile. Dedico questo risultato alla mia famiglia”

Giornata di gloria per i colori italiani ai Mondiali juniores 2019 di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. Tobias Kastlunger ha conquistato uno splendido argento nel gigante odierno, che ha visto il dominio dello statunitense River Radamus. Una medaglia che è la prima della spedizione nostrana in questa rassegna iridata.

Dopo aver fissato il miglior tempo nella prima manche, il 20enne di Vail si è ripetuto anche nella seconda, concludendo con il tempo finale di 1:57.96 (56.38 e 1:01.58). Alle sue spalle, dunque, il nostro classe 1999, distante 84 centesimi, ed in grado di risalire di una posizione, sfruttando l’uscita di scena di Lucas Braathen che aveva concluso in piazza d’onore la prima manche. Una prestazione di grande qualità per il nostro portacolori che, nelle dichiarazioni riportate dal sito FISI, ha espresso tutte le sue emozioni.

“Gara fantastica. Nella prima manche ho sbagliato un po’ sul muro e in fondo ho perso un po’, ma sapevo di poter fare ancora bene. Nella seconda ho attaccato a tutta, ci ho provato e ho anche rischiato, alla fine è arrivato questo secondo posto – le parole a caldo dello sciatore italiano – Sono partito sicuramente con l’obiettivo di entrare nei dieci che era già incredibile, portare a casa la medaglia è una sensazione indescrivibile. Sono un atleta molto preciso, cerco di non lasciare niente al caso, mi alleno anche tanto, cosa che a volte è uno svantaggio e a volte è un vantaggio. A volte penso troppo e devo combattere un po’ con questo, ma ognuno è come è e deve saper lavorare su se stesso. La prima vittoria non me la ricordo di preciso, credo sia nella categoria Ragazzi. Da grande? Provo ancora con lo sci e l’obiettivo è arrivare in Coppa del Mondo. Questa medaglia la dedico in primis a me, poi sicuramente alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno aiutato e sono intorno a me ogni giorno. Ora farò anche lo slalom qui ai Mondiali, ma me la cavo meno bene che in gigante, partirò con un pettorale più alto, ma proverò a fare due belle manche. Poi andrò a casa e dopo prepareremo le gare Fis, i campionati italiani e gli Assoluti”.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com