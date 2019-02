Sci alpino, Sofia Goggia: “Ai Mondiali posso fare bene, penserò alle medaglie quando le avrò al collo”

Sofia Goggia è pronta per disputare i Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca è reduce da due secondi posti a Garmisch al rientro dall’infortunio e ad Are cercherà di ottenere dei risultati importanti. Il sogno di un Grande Slam in discesa dopo aver vinto Olimpiadi e Coppa del Mondo la incuriosisce come ha dichiarato in un’intervista concessa a Tuttosport: “Potrei farlo, ma a me piacerebbe anche uno Slam di discipline riuscendo a infilarci anche una medaglia di superG. Completerebbe il percorso iniziato due anni fa col bronzo in gigante ai Mondiali di St. Moritz. Nelle condizioni in cui sono posso far bene, ma alle medaglie ci penserò solo se le metterò al collo“.

Il pensiero dell’azzurra è molto chiaro: “Da Garmisch mi porterò la stessa mentalità con la quale sono partita, dicendo a me stessa che sto rientrando da un infortunio e sto ancora facendo una progressione. Insomma, che non ho nessuna aspettativa“. Gareggiare ad Are ha sempre un certo fascino per la 26enne visto che qui ha conquistato la Sfera di Cristallo: “Are è il posto dove ho raccolto ma anche dove ho seminato. Un campo bellissimo. Il posto è fiabesco. Mi piace molto sciare al Nord. E la verità è che ho un aneddoto anche per questo posto, come il tappo di Jeongseon alle Olimpiadi, ma stavolta lo svelerò dopo i Mondiali“.

Sofia ripensa agli eccellenti risultati di Garmisch: “So di aver fatto una cosa bellissima, perché tutti gli allenatori sono venuti a complimentarsi per il fantastico rientro, però io sono molto tranquilla, perché penso di aver fatto le cose giuste e di aver vissuto nel qui e ora. Quello che non sono riuscita a fare a Maribor. Ma nel gigante mi mancano i chilometri in allenamento“.

Foto: cristiano barni shutterstock