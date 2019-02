Sci alpino, slalom maschile Mondiali 2019: Marcel Hirscher demolisce gli avversari e ipoteca l’oro. Azzurri lontani

Tutta l’Austria si è aggrappata al suo campione e Marcel Hirscher non sta deludendo il suo paese. Gli austriaci sono ancora alla ricerca della prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci alpino ad Are ed ecco che Hirscher si mette al comando nettamente della prima manche dello slalom maschile. Una prestazione eccezionale quella del vincitore delle ultime sette Coppe del Mondo, che ha inflitto distacchi elevatissimi a tutti gli avversari. Hirscher è stato perfetto soprattutto nell’ultimo cambio di pendenza, chiudendo alla fine con il tempo di 1’00”60.

L’unico che ha provato ad avvicinarsi ad Hirscher è stato Alexis Pinturault. Il francese è secondo a 56 centesimi dall’austriaco, ma fino al terzo intermedio stava facendo gara praticamente pari, visto che era staccato solamente di sei centesimi. Anche Pinturault, però, ha dovuto inchinarsi ad una parte da finale da fenomeno di Hirscher.

Medaglia d’oro praticamente ipotecata anche perché solo Pinturault può lottare per il primo posto, visto che già dalla terza posizione di Marco Schwarz il distacco sale oltre il secondo (+1.22). L’austriaco precede altri due connazionali, Michael Matt (+1.35) e Manuel Feller (+1.38).

Solo sesto Henrik Kristoffersen, che non riuscirà a bissare l’oro vinto in gigante. Il norvegese è addirittura staccato di 1.70 da Hirscher e dovrà recuperare molto anche per provare a vincere il bronzo. Settimo lo svizzero Loic Meillard (+2.07) e a completare le prime dieci il francese Clement Noel, deludente con il pettorale numero uno a 2.18 da Hirscher, l’austriaco Christian Hirschbuehl (+2.22) e lo svedese Andre Myhrer (+2.28).

Tutti gli azzurri sono fuori dai primi dieci e purtroppo anche molto lontani dalle posizioni che contano. Il migliore è Stefano Gross con 2.36 di ritardo dalla vetta. Dietro di lui Giuliano Razzoli (+2.65), Manfred Moelgg (+3.02) e Alex Vinatzer (+4.61).

Foto: LaPresse