Sci alpino oggi (24 febbraio), orari delle gare a Crans Montana e Bansko. Programma, tv e streaming

Si chiude il lungo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino a Bansko e Crans-Montana. Dopo la cancellazione del superG si dovrebbe tornare a gareggiare in Bulgaria, dove in programma oggi c’è un gigante con l’acceso duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen e con Alexis Pinturault come terzo incomodo. In Svizzera, invece, ci sarà la prima combinata della stagione con Wendy Holdener grande favorita, ma con Federica Brignone pronta a prendersi il gradino più alto del podio come lo scorso anno.

Di seguito il programma completo delle gare di Bansko e di Crans-Montana, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA GARE BANSKO 2019

Domenica 24 Febbraio

9.30: Prima manche gigante

12.30: Seconda manche gigante

PROGRAMMA GARE CRANS-MONTANA 2019

Domenica 24 Febbraio

10.30: Discesa libera combinata

13.30: Slalom combinata

Foto: Pier Colombo