Sci alpino, Mondiali Juniores 2019: Tobias Kastlunger splendido argento nel gigante alle spalle di River Radamus

Finalmente è arrivata la prima medaglia azzurra ai Mondiali juniores 2019 in corso di svolgimento in Val di Fassa. Tobias Kastlunger ha conquistato uno splendido argento nel gigante odierno, che ha visto il dominio dello statunitense River Radamus. Dopo aver fissato il miglior tempo nella prima manche, il 20enne di Vail si è ripetuto anche nella seconda, concludendo con il tempo finale di 1:57.96 (56.38 e 1:01.58). Alle sue spalle, dunque, il nostro classe 1999, distante 84 centesimi, ed in grado di risalire di una posizione, sfruttando l’uscita di scena di Lucas Braathen che aveva concluso in piazza d’onore la prima manche. Completa il podio il belga Sam Maes a 93 centesimi.

Quarta posizione per il norvegese Halvor Hilde Gunleiksrud a 1.18, dopo una strepitosa rimonta di ben 11 posizioni nella seconda manche, quinta e sesta per i francesi Leo Anguenot e Florian Loriot distanti, rispettivamente, 1.50 e 1.74 dalla vetta, mentre è settimo il finlandese Turo Torvinen a 1.77, capace di risalire ben 13 posizioni nella seconda prova.

Completano la top ten lo svizzero Fadri Janutin ottavo a 1.94, quindi nono il tedesco Jonas Stockinger a 1.98 mentre è decimo il nostro Samuel Moling a 2.00, con cinque posizioni guadagnate nella seconda discesa. Non ha concluso la seconda manche, invece, Alex Vinatzer, che si era classificato in settima posizione dopo la prima prova.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pista Sci Nataliya Nazarova / Shutterstock.com