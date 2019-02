Sci alpino, Mondiali Are 2019: scelte le slalomiste dell’Italia. Sabato saranno tre le azzurre al via

Stanno per avviarsi a conclusione i Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, infatti domani, sabato 16 febbraio, andrà in scena nelle l’ultima gara femminile inserita nel programma iridato: si tratta dello slalom speciale, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia schiererà tre atlete al cancelletto di partenza.

Sono state appena designate le tre azzurre in gara: domani saranno in partenza per la prima manche Chiara Costazza, Irene Curtoni e Lara Della Mea. Non ci sono state grandi soddisfazioni negli ultimi anni per l’Italia nella disciplina, ma le ultime prestazioni hanno testimoniato come una top ten, almeno per le prime due sia possibile.

Di seguito l’elenco completo delle azzurre in gara nello slalom speciale femminile dei Mondiali di sci alpino di Are:

Chiara Costazza

Irene Curtoni

Lara Della Mea

