Sci alpino, Mondiali Are 2019: scelti gli slalomisti dell’Italia. Saranno quattro gli azzurri al cancelletto di partenza domenica

Stanno per scorrere i titoli di coda ai Mondiali di sci alpino di Are, in Svezia, domenica 17 febbraio andrà in scena l’ultima gara del lungo programma iridato: si tratta dello slalom speciale maschile, che vedrà la prima manche alle 11.00 e la seconda alle 14.30. L’Italia, come le principali Nazionali della disciplina, avrà a disposizione quattro posti.

Sono stati appena designati i quattro azzurri in gara: saranno al cancelletto di partenza, tra poco meno di due giorni, Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer. Dopo anni di grandi fasti, in questa stagione in questa disciplina non abbiamo avuto grandi gioie, ma i tre veterani potrebbero sempre trovare il colpo di coda del campione.

Di seguito l’elenco completo degli azzurri in gara nello slalom speciale maschile dei Mondiali di sci alpino di Are:

Stefano Gross

Manfred Moelgg

Giuliano Razzoli

Alex Vinatzer

Foto: Valerio Origo