Sci alpino, Mondiali 2019: quando tornano in gara Dominik Paris e Sofia Goggia? Date, programma e orari delle discese

Dominik Paris e Sofia Goggia hanno dato spettacolo in questi primi due giorni dei Mondiali di sci alpino: in Svezia i nostri portacolori si sono messi al collo l’oro e l’argento, dando nuova linfa alla storia azzurra di questa disciplina.

Il ventinovenne di Merano, però, non ha finito qui la propria rassegna iridata: nei prossimi tre giorni, infatti, sarà di scena per le due prove della discesa libera. La gara, in questo caso, si svolgerà sabato 9 alle 12:30. La ventiseienne di Bergamo ha ugualmente in programma la discesa, prevista ventiquattr’ore più tardi rispetto a quella maschile. Paris potrebbe anche prendere parte alla combinata in programma domenica 11, mentre appare molto più improbabile l’impiego in tal senso di Goggia, se non altro perché lei e lo slalom speciale sono due mondi del tutto separati.

Di seguito il calendario delle prove che potrebbero coinvolgere, potenzialmente, i nostri due assi. Sarà possibile seguire le gare del Mondiale di Are in diretta tv su Eurosport e RaiSport e in diretta streaming su Eurosport Player e RaiPlay. In particolare, Eurosport seguirà anche le prove. OA Sport offrirà inoltre, sin dalle appena citate prove, la DIRETTA LIVE scritta degli eventi, per non perdersi davvero nulla.

Giovedì 7 febbraio

10.30 Prova Discesa libera (femminile) per la combinata

12.30 Seconda prova Discesa libera (maschile)

Venerdì 8 febbraio

11.00 Combinata (femminile), Discesa libera

12.30 Terza prova Discesa libera (maschile)

14.30 Combinata (femminile), Slalom

Sabato 9 febbraio

10.30 Terza prova Discesa libera (femminile)

12.30 Discesa libera (maschile)

Domenica 10 febbraio

10.30 Prova Discesa libera (maschile) per la combinata

12.30 Discesa libera (femminile)

Lunedì 11 febbraio

11.00 Combinata (maschile), Discesa

14.30 Combinata (maschile), Slalom

federico.rossini@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock