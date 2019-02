Sci alpino, Mondiali 2019: posticipata la partenza della combinata. Il nuovo programma e gli orari

Il maltempo non concede un attimo di tregua ai Mondiali 2019 di sci alpino 2019, oggi è in programma la combinata maschile e la partenza della discesa libera era prevista per le ore 11.00 ma il forte vento in quota ha costretto gli organizzatori non solo ad abbassare il cancelletto ma anche a posticipare l’inizio della gara. Il primo sciatore scenderà alle ore 12.00 e di conseguenza lo slalom, previsto per le ore 14.30, slitta di un’ora. La situazione è comunque in divenire, la commissione si riunirà alle ore 11.00 per fare un nuovo punto della situazione e decidere il da farsi.

Di seguito il nuovo programma, il calendario completo e tutti gli orari della combinata maschile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino 2019. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

COMBINATA MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO: NUOVO PROGRAMMA E ORARI

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO:

12.00 Discesa libera

15.30 Slalom

COMBINATA MASCHILE MONDIALI SCI ALPINO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

