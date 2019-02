Sci alpino, Mondiali 2019 oggi (16 febbraio): programma, orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara

I Mondiali di sci alpino femminili di Are 2019 sono giunti all’ultimo capitolo. Oggi si assegnano le ultime medaglie, quelle dello slalom. La gara conclusiva ha un’unica grande favorita: Mikaela Shiffrin, vera fuoriclasse tra i pali stretti. La statunitense, tuttavia, non avrà vita facile, con rivali come Petra Vlhova, Wendy Holdener e le padrone di casa Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter pronte a renderle la vita complicata. Per quanto riguarda i colori italiani, invece, ci sono ben poche chance di vedere le nostre rappresentanti puntare al podio, ma le sorprese sono sempre ben accette!

Di seguito il programma dettagliato dello slalom femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA MONDIALI SCI ALPINO ARE 2019

SABATO 16 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (femminile), prima manche – Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea.

14.30 Slalom (femminile), seconda manche

