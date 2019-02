Sci alpino, Mondiali 2019. Lindsey Vonn: “Il miglior finale che potessi avere, una medaglia fantastica”

Lindsey Vonn ha concluso una fantastica carriera conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali, la statunitense è stata semplicemente superlativa ad Are e festeggia la sua uscita di scena con un podio magnifico che la fa entrare definitivamente nella leggenda. Queste le dichiarazioni che la fuoriclasse americana ha rilasciato ai microfoni della Rai: “Sono naturalmente molto felice per questo risultato, non desideravo altro. Non ho corso abbastanza veloce per vincere la medaglia d’oro ma questo risultato è semplicemente strepitoso, è il miglior finale che potessi avere. Perfetto, semplicemente perfetto, salire sul podio davanti a Stenmark è stato bellissimo: è una persona che mi ha ispirato, essere qui con lui è fantastico. Ora tornerò alla mia vita normale di tutti i giorni, non mi sento una vecchietta: in fondo 30 sono i nuovi 20“.

Foto: Pier Colombo