Sci alpino, Mondiali 2019: il borsino dei favoriti della discesa maschile. Paris e Innerhofer per una medaglia

Quarta giornata di medaglie ai Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. Oggi si assegna il titolo della discesa maschile e c’è grande attesa in Italia per una gara che può regalare alla squadra azzurra un altro podio in questa rassegna iridata svedese.

Dominik Paris è il grande favorito. L’azzurro si è già messo al collo la medaglia d’oro in supergigante e punta a bissare il titolo anche domani, per un’impresa riuscita in passato solamente a due grandissimi campioni come Hermann Maier e Bode Miller. L’altoatesino è in grandissima forma e ha vinto anche la seconda prova di ieri (con partenza abbassata al supergigante).

Sarà comunque un’Italia a due punte, perchè Christof Innerhofer ha voglia di riscattare il quarto posto in supergigante. Una posizione di classifica che l’altoatesino ha ripetuto anche nella seconda prova, dimostrando di trovarsi molto bene sul tracciato svedese. Va ricordato che lo scorso anno nelle Finali di Coppa del Mondo Innerhofer ha conquistato il secondo posto in supergigante.

Italiani tra i grandi favoriti, ma il numero di candidati ad un posto sul gradino più alto del podio è ampissimo. Si comincia da casa Austria con il duo Matthias Mayer-Vincent Kriechmayr: il primo si è imposto nella prima prova cronometrata, mentre il secondo è reduce dalla medaglia d’argento in supergigante e ha vinto in stagione in quel di Wengen.

Tra i vincitori stagionali c’è Beat Feuz ed il leader della classifica di specialità è ovviamente tra i favoriti, anche se l’elvetico ha faticato nelle prove e anche in superG ha deluso. Anche Aleksander Aamodt Kilde ha ottenuto una vittoria in Coppa del Mondo quest’anno ed è uno del terzetto che la Norvegia schiera nella caccia alla medaglia d’oro. Gli altri due sono Kjetil Jansrud e soprattutto Aksel Lund Svindal, che alla sua ultima gara della carriera sogna una chiusura semplicemente eccezionale.

Non vanno poi dimenticati i francesi, veri e proprio outsider di lusso. Johan Clarey sta vivendo il miglior momento della carriera e vuole ripetersi dopo l’argento in superG. Il 38enne transalpino ha chiuso alle spalle di Paris nella seconda prova e davanti al connazionale Brice Roger, altra mina vagante in una discesa che promette grande spettacolo.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock