Sci alpino, Mondiali 2019: cancellata la prova della discesa valida per la combinata, il maltempo domina ad Are

Il maltempo continua a imperversare ad Are dove si stanno disputando i Mondiali 2019 di sci alpino, in terra svedese neve e nebbia hanno reso molto complicata la discesa libera maschile di oggi e proprio per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di annullare la prova cronometrata della discesa in vista della combinata maschile che era originariamente in programma domani alle ore 10.30. Al momento resta confermata la discesa libera femminile alle ore 12.30 con Sofia Goggia che va a caccia del colpaccio ma attenzione a possibili modifiche del calendario visto che il maltempo non dà tregua.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com