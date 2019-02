Sci alpino, Mondiali 2019: cancellata la prima prova della discesa maschile. Il caos voli intacca il programma

Come era preventivabile, la FIS ha deciso di cancellare la prima prova della discesa libera maschile valevole per i Mondiali di sci alpino di Are 2019, che sarebbe stata in programma nella giornata di domani alle ore 10.30. La decisione è stata presa per colpa del “caos voli” dovuto al maltempo che ha costretto numerosi atleti a gravi ritardi. Tra questi protagonisti, addirittura, diversi sono arrivati solamente nelle prime ore odierne, mentre alcuni raggiungeranno la località svedese solamente nel corso di questo pomeriggio.

Oggi ad Are gli organizzatori hanno ritardato di 45 minuti anche la prima prova della discesa libera femminile, ma la situazione sembra andare verso la normalizzazione nelle prossime ore. Per gli “uomini-jet” dunque, ci sarà l’arrivederci al superG che si correrà mercoledì e che assegnerà il primo titolo della rassegna iridata. Si assegnerà dunque il primo oro senza aver assaggiato la pista, un’incognita in più per tutti.

Foto: Pista Sci Nataliya Nazarova / Shutterstock.com