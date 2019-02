Speed skating, Coppa del Mondo Hamar 2019: i grandi pensano ai Mondiali su singole distanze. Bene Bosa e Bonazza in casa Italia

Ed anche la tappa di Coppa del Mondo di speed skating ad Hamar (Norvegia) è andata in archivio. Inutile negarlo, è stato un round decisamente particolare. Tanti atleti hanno deciso di non prendere parte all’evento, concentrando le proprie attenzioni nei confronti della rassegna iridata sulle singole distanze ad Inzell (Germania), in programma dal 7 al 10 febbraio.

Va da sé che i risultati sull’anello di ghiaccio scandinavo siano stati influenzati da un evento così vicino. Tuttavia alcuni aspetti interessanti si sono potuti notare. Nelle prove veloci la forza della giapponese Nao Kodaira sui 500 metri ha impressionato. La campionessa olimpica a PyeongChang, realizzando il nuovo primato della pista, ha espresso forti segnali di vitalità ed è chiaro che in vista di quel che sarà si candida fortemente ad un ruolo dominante, come si è già potuto notare nel corso della stagione. Allo stesso modo il russo Pavel Kulizhnikov ha fatto valere le sue qualità nella medesima specialità. Detentore del primato del mondo di 33″98 (tempo fantascientifico), l’atleta dell’Est si è concesso la doppietta nelle due serie in programma sull’ovale norvegese ed in compenso la Russia ha potuto rallegrarsi anche per il secondo posto nell’ultimo giorno di gare di Ruslan Murashov.

In casa Italia è chiaro che l’assenza di Francesca Lollobrigida ha pesato. La romana, proiettata ai Mondiali citati precedentemente, sta affinando gli ultimi dettagli che vogliono portarla nelle migliori condizioni in Germania, dopo gli ottimi risultati degli Europei a Collalbo. Quel bronzo nell’all-round, in una manifestazione non finalizzata al 100%, è un segnale inequivocabile della crescita di una pattinatrice che ha saputo trasformare la delusione a Cinque Cerchi in energia positiva, decidendo di ampliare il proprio programma agonistico. Fino ad ora i risultati sono stati confortanti e il test ad Inzell sarà probante. Tornando però ad Hamar, ottime cose si sono potute notare da David Bosa e da Noemi Bonazza. Il velocista nostrano ha ottenuto un ottimo terzo posto nella Divisione B dei 500 metri che gli ha permesso poi nell’ultimo giorno di essere parte della gara della categoria assoluta, conclusa in diciottesima posizione. Per quanto concerne Bonazza, autrice del primato personale dei 3000 metri, la giovane atleta azzurra si è espressa bene anche nei 1500 metri dove ha sfiorato la top-10, evidenziando delle buone capacità.

L’appuntamento quindi è alla competizione iridata sulle singole distanze, nel prossimo weekend, e ne vedremo delle belle.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com