Sci alpino, Coppa Europa 2019: Istok Rodes vince lo slalom di Gstaad-Saanenland, indietro gli italiani

Il croato Istok Rhodes ha vinto lo slalom di Gstaad-Saanenland valevole per la Coppa Europa 2019 di sci alpino. Dopo aver fatto segnare il miglior crono nella prima manche con il tempo di 48.82, Rhodes ha difeso la sua leadership con i denti, chiudendo in 49.65 per un complessivo di 1:38.37. Al secondo posto il russo Alexander Khoroshilov a 30 centesimi, mentre sul gradino più basso del podio si classifica il norvegese Jonathan Nordbotten che, dopo una rimonta sensazionale di ben 14 posizioni, si ferma a 54 centesimi dalla vetta.

Quarta posizione per il norvegese Timon Haugan a 65, quinta per l’austriaco Fabio Gstrein a 75, sesta per Bjoern Brudevoll a 81, settima a pari merito per il tedesco Anton Tremmel e per l’austriaco Mathia Graf a 1.11, nona per il nostro Giordano Ronci a 1.22, decima per lo svizzero Marco Reymond a 1.25, 11esima per Simon Maurberger che, dopo aver chiuso in quinta posizione nella prima manche, retrocede di sei gradini a 1.27.

Gli altri italiani: 18esima posizione per Fabian Bacher a 1.83, 21esima Francesco Gori a 2.03, 24esimo Hans Vaccari a 2.34, 35esimo Andrea Ballerin a 3.84, mentre esce di scena nella seconda manche Alex Vinatzer, che spreca la sesta posizione della prima prova.

Foto: Maurberger FISI