Sci alpino, Lindsey Vonn e l’addio di una fuoriclasse leggendaria: 15 anni di successi e di mitiche magie

Oggi il Circo Bianco è un po’ più povero, lo sci alpino saluta mestamente la Campionessa più grande degli ultimi 15 anni, gli appassionati devono dare l’addio all’icona indiscussa di questo sport che in tre lustri ha contribuito a portare la sua disciplina in una dimensione. Lindsey Vonn appende gli attrezzi al chiodo: dal 18 gennaio 2004 (data del suo primo podio in carriera, discesa di Cortina d’Ampezzo in Coppa del Mondo) al 10 febbraio 2019 (bronzo nella discesa dei Mondiali di Are) ha brillato in lungo e in largo, in mezzo 82 successi nel massimo circuito itinerante ma anche otto allori iridati e tre medaglie alle Olimpiadi. Un mito esemplare, una fuoriclasse unica nel suo genere, non solo una sportiva vincente ma anche una Reginetta di bellezza dal sorriso genuino e capace di entrare nel cuore di chi si è affacciato in questo ambiente per almeno una volta.

Lindsey Vonn saluta nel modo migliore, salendo sul podio iridato dopo aver pennellato una discesa da brividi, dopo aver addirittura sognato il successo sul pendio di Are prima che Stuhec e Suter la scalzassero dal leader’s corner, quell’angolino in cui è stata abituata a restare per un miriade di volte nel corso di una carriera irripetibile e già entrata nella storia. La statunitense si ritira a vita privata senza essere riuscita a battere il record di Ingemar Stenmark, si è spinta ad appena 4 vittorie dallo svedese in Coppa del Mondo ma qualche acciacco fisico di troppo nelle ultime stagioni le ha impedito di scalzare lo sciatore più forte di tutti i tempi.

Oggi la 34enne è diventata la più vecchia medagliata ai Mondiali, chiudendo con un altro primato com’è giusto che sia. Lindsey Vonn ora ritornerà alla vita di tutti i giorni, non la vedremo più sulla neve durante i vari fine settimana di gara ma il suo nome verrà ricordato per sempre per quanto ha dato allo sci alpino, per come si è concessa al pubblico tramite i social network, per il suo essere stata donna copertina inimitabile e ineguagliabile.

Foto: Lapresse