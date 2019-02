Sci alpino, il programma delle gare di oggi (2 febbraio). Discesa Garmisch e Slalom Maribor: orari e tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MARIBOR ALLE 10.00 E ALLE 13.00

Ultimo appuntamento prima dei Mondiali per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Maribor, dopo la incredibile vittoria a pari merito di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova nel gigante di ieri, oggi sarà di scena lo slalom, con la statunitense pronta a chiudere i conti sia in classifica generale, sia in quella di specialità. Spostandosi in Germania, più precisamente a Garmisch, invece, gli uomini saranno impegnati nella discesa libera sulla Kandahar. Dominik Paris è pronto per cercare il bis dopo la splendida vittoria di Kitzbuhel della scorsa settimana, con Beat Feuz che proverà ad allungare nella graduatoria di specialità.

La copertura televisiva della giornata sarà garantita da Eurosport, in streaming su Eurosport Player, oltre che su RaiSport e sulla piattaforma internet della tv di Stato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI 2019

ore 10.00 prima manche slalom femminile

ore 11.30 discesa libera maschile

ore 13.00 seconda manche slalom femminile

Foto: Beat Feuz cristiano barni / Shutterstock.com