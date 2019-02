Sci alpino, Gigante Garmisch 2019: otto azzurri al via, gara a rischio cancellazione per pioggia e neve

Sono attese neve e pioggia nella giornata di domani a Garmisch e il gigante maschile valido per la Coppa del Mondo è a serio rischio cancellazione come è già capitato oggi per la discesa. In Germania si dovrebbe disputare l’ultima gara prima dei Mondiali di Are ma le condizioni meteo avversarie potrebbero costringere gli organizzatori a non fare scendere gli atleti, ne sapremo di più ovviamente domani mattina (prima manche alle ore 10.30, la seconda tre ore più tardi). L’Italia si presenterà all’appuntamento con otto azzurri desiderosi di ottenere un buon risultato, ci affidiamo in particolar modo a Manfred Moelgg.

ITALIANI PER IL GIGANTE DI GARMISCH:

Luca De Aliprandini

Riccardo Tonetti

Manfred Moelgg

Simon Maurberger

Giulio Boca

Andrea Ballerin

Hannes Zingerle

Giovanni Borsotti

