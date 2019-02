Sci alpino, Federica Brignone: “Peccato per la caduta, stavo sciando bene”, Sofia Goggia: “Non mi sono piaciuta per niente”

Ancora una battuta d’arresto per Federica Brignone. La campionessa valdostana è uscita anzitempo nel corso della prima manche del gigante di Maribor, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. La nostra portacolori stava disputando una buona manche, non troppo distante dai tempi clamorosi di Mikaela Shiffrin, ma ha commesso un pesante errore nel tratto finale e ha gettato alle ortiche una buona chance, dopo la rovinosa caduta in discesa di Garmisch che le aveva anche procurato una leggera distorsione al ginocchio.

Le parole di Brignone, ovviamente, sottolineano la sua delusione. “Stavo sciando abbastanza bene – spiega a Fisi.org – ma nonostante tutto sono scivolata. Peccato, stavo provando a dare il mio massimo, ma non sono stata in grado di portare a termine la manche. L’aspetto che più mi rattrista è che sono due gare consecutive che cado e, anche per questo motivo, la mia condizione non può essere ottimale”. Lo sguardo della classe 1990 è già rivolto al futuro, ovvero ai Mondiali di Are. “Farò di tutto per recuperare al meglio in vista dell’appuntamento iridato. Devo assolutamente ritrovare le sensazioni che avevo fino alla scorsa settimana per tornare ai miei livelli”.

Se la valdostana cerca di rimettersi nella giusta carreggiata, Sofia Goggia prosegue nel suo percorso di avvicinamento ai Mondiali che inizieranno la prossima settimana. La bergamasca, dopo il doppio podio di Garmisch, tra discesa e supergigante, chiude in 17esima posizione la prima manche di Maribor, dopo una prova dai due volti: molto bene in alto, decisamente meno nel tratto centrale e conclusivo. “Era da tanto tempo che non gareggiavo in gigante – sottolinea Goggia a Fisi.org – e devo dire che non mi sono piaciuta per niente. Andavo sempre a strappi e non ho trovato la giusta continuità, come avevo fatto, invece, nei giorni scorsi. Ad ogni modo questa gara rappresenta un ottimo allenamento perchè si tratta di un gigante vero e non potrà che farmi bene in vista dei prossimi appuntamenti”.

Foto: Valerio Origo