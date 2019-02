Sci alpino, EYOF 2019: Matteo Bendotti conquista il bronzo nel gigante a Sarajevo

Matteo Bendotti ha conquistato la medaglia di bronzo nel gigante agli EYOF 2019, il Festival Olimpico della GIoventù Europea che si sta disputando a Sarajevo (Bosnia Erzegovina). Il 17enne dello Sci Club Radici, che aveva già conquistato un positivo quinto posto in slalom dove Manuel Ploner ci aveva regalato la medaglia d’argento, è stato davvero molto bravo ed è riuscito a salire sul podio in una stagione importante per questo giovane che aveva debuttato in Coppa Europa a Obereggen.

