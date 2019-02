Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2019: Dominik Paris sogna la doppietta. Innerhofer a caccia del podio

Una doppietta da sogno, un oro per entrare nella leggenda dello sci alpino. Dominik Paris è il grande favorito della discesa maschile dei Mondiali di sci alpino in corso di svolgimento ad Are. L’azzurro si è già messo al collo la medaglia d’oro in supergigante e punta a bissare il titolo anche domani, per un’impresa riuscita in passato solamente a due grandissimi campioni come Hermann Maier e Bode Miller.

L’altoatesino è in grandissima forma e ha vinto anche la seconda prova di oggi. Una prova sprint viste le condizioni meteo (nevicata copiosa) con partenza abbassata a quella del supergigante. Dominik ha impressionato su una pista che sulla carta non era tra le sue preferite, ma in questa stagione Paris ha davvero fatto quel salto di qualità che lo ha portato ad essere competitivo su diversi tracciati.

Sarà comunque un’Italia a due punte, perchè Christof Innerhofer ha voglia di riscattare l’amaro quarto posto in supergigante. Una posizione di classifica che Inner ha ripetuto anche oggi in prova, dimostrando comunque di essere anche lui in ottima forma. In questa stagione l’azzurro non ha ancora vinto una gara e proverà a cancellare questo zero proprio nel momento più importante dell’anno.

Italiani tra i grandi favoriti, ma attenzione ad una pattuglia di avversari veramente agguerritissimi. Si comincia dagli austriaci Matthias Mayer (il più veloce nella prima prova) e Vincent Kriechmayr, passando poi per i norvegesi Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde e Aksel Lund Svindal, alla sua ultima gara della carriera.

Beat Feuz è il leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo, ma nelle prove l’elvetico si è un po’ nascosto, dimostrando comunque una condizione non eccezionale. In superG ha chiuso solamente al diciottesimo posto, ma attenzione comunque al colpo del campione. Chi sembra essere in una forma incredibile è il francese Johan Clarey, che a 38 anni sta vivendo il miglior momento della carriera. Argento in superG, velocissimo nelle prove anche oggi e con il connazionale Brice Roger ricopre assolutamente il ruolo dell’outsider di lusso.

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock