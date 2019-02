Sci alpino, discesa Crans-Montana 2019: Sofia Goggia domina la prima prova

Sofia Goggia è stata la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La bergamasca ha chiuso con il tempo di 1’30”18, infliggendo distacchi molto pesanti alle avversarie. La campionessa olimpica in carica sembra essere in grande forma e si prepara a vivere un finale di stagione da protagonista.

Secondo posto per la svizzera Corinne Suter, staccata di ben 80 centesimi dalla vetta della classifica. Alle sue spalle ha chiuso la connazionale Lara Gut-Behrami, il cui distacco arriva oltre il secondo (+1.03). Quarta posizione per l’austriaca Mirjam Puchner (+1.96), mentre al quinto posto ha chiuso una positiva Francesca Marsaglia, anche se il suo distacco dalla compagna di squadra è di 2.12.

Sesta l’altra elvetica Priska Nufer (+2.36), che precede le due francesi Tiffany Gauthier (+2.54) e Romane Miradoli (+2.61), la connazionale Joana Haehlen (+2.64) e l’austriaca Nina Ortlieb (+2.65).

Le altre azzurre: Nadia Fanchini (16a, +3.06), Nicol Delago (21a, +3.47), Elena Curtoni (22a, +3.53), Nadia Delago (40a, +4.61), Federica Brignone (42a, +4.74), Marta Bassino (51a, +5.59).

Foto: Cristiano Barni/Shutterstock