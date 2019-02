Sci alpino, Coppa Europa Sarentino 2019: prima vittoria in carriera per Davide Cazzaniga

Una giornata indimenticabile per Davide Cazzaniga. Il 26enne azzurro ha trionfato per la prima volta in Coppa Europa, vincendo il superG di Sarentino. Il brianzolo aveva già dimostrato di essere in grande forma in questa settimana, visto che aveva conquistato il terzo posto nella discesa libera di ieri.

Anche la fortuna ha dato una mano all’azzurro. Cazzaniga si è imposto con un solo centesimo di vantaggio sull’austriaco Stefan Babinsky. Terzo posto per lo statunitense Thomas Biesemeyer, staccato di quattordici centesimi dalla vetta della classifica. Quarta posizione per l’austriaco Christopher Neumayer a soli 19 centesimi dal nostro portacolori. Distacchi comunque ravvicinatissimi, visto al quinto e sesto posto hanno chiuso rispettivamente il tedesco Klaus Brandner (+0.21) e lo svizzero Stefan Rogentin (+0.22). Undicesima posizione per Alexander Prast, staccato di 82 centesimi dal compagno di squadra. A punti ci vanno anche Florian Schieder (18°, +1.38) e Matteo De Vettori (28°, +2.06).

In classifica generale Simon Maurberger resta in vetta con 535 punti, solo tre punti in più del norvegese Lucas Braathen e cinque in più dello svizzero Stefan Rogentin

Ordine d’arrivo SG maschile Coppa Europa Sarentino (Ita)

1 CAZZANIGA Davide ITA 1:18.04

2 BABINSKY Stefan AUT 1:18.05 +0.01

3 BIESEMEYER Thomas USA 1:18.18 +0.14

4 NEUMAYER Christopher AUT 1:18.23 +0.19

5 BRANDNER Klaus GER 1:18.25 +0.21

6 ROGENTIN Stefan SUI 1:18.26 +0.22

7 KRENN Christoph AUT 1:18.37 +0.33

8 KOECK Niklas AUT 1:18.53 +0.49

9 WALDER Christian AUT 1:18.77 +0.73

10 PICCARD Roy FRA 1:18.83 +0.79

Foto: pagina FB Davide Cazzaniga