Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2019: Maren Lundby domina le qualificazioni. Nona Lara Malsiner, fuori Veronica Gianmoena

Si sono concluse poco fa le qualificazioni della gara di Hinzenbach, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci 2018-2019. Sul trampolino HS90 austriaco è Maren Lundby a mettere in chiaro il fatto di non aver conquistato per caso la leadership di Coppa. La norvegese è nettamente al comando dopo questa giornata, in cui ha messo a segno il punteggio di 114.4 con un salto di 88 metri, nettamente più lungo e migliore di qualunque altra prestazione fatta registrare oggi.

Al secondo posto s’infila la giovane promessa slovena Nika Kriznar, che pur con un salto ugualmente lungo rispetto a quello della tedesca Katharina Althaus riesce a racimolare qualche decimo di punto in più: 104.9 o 104.5. Quarto posto per la giapponese Sara Takanashi (82 metri e 104.4 punti), mentre chiude quinta l’altra tedesca Carina Vogt (81.5 e 103.3).

Buone notizie da Lara Malsiner, che al ritorno in Coppa del Mondo si guadagna l’ingresso nelle migliori 40 col nono punteggio (98.5 con un salto di 80 metri). Davanti a lei, nel novero delle prime dieci, ci sono tre atlete in tre decimi di punto: la tedesca Juliane Seyfarth (80.5 metri e 100.9), la slovena Ursa Bogataj (81 e 100.7) e l’austriaca Eva Pinkelnig (80.5 e 100.6). Chiude la top ten la norvegese Anna Odine Stroem (80 metri e 98 punti).

Non si qualifica per la gara di domani Veronica Gianmoena, quarantacinquesima con 70 metri e 75.9 punti.

Foto: Danny Iacob / Shutterstock