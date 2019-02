Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: la discesa libera cancellata a Garmisch sarà recuperata a Kvitfjell

Si arricchisce il fine settimana di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in programma a Kvitfjell ad inizio marzo: alla discesa libera ed al supergigante già in programma si aggiunge il recupero della discesa libera cancellata ad inizio febbraio a Garmisch per le avverse condizioni meteo. In Norvegia dunque si disputeranno due discese ed un superG. Cancellata la prova cronometrata prevista per venerdì 1, quando si terrà la gara, gli atleti proveranno la pista soltanto giovedì 28 febbraio.

Di seguito il nuovo programma della tappa di Coppa del Mondo maschile di sci alpino di Kvitfjell:

Giovedì 28 febbraio, orario da confermare – Prova cronometrata discesa libera

Venerdì 1 marzo, ore 11:00 – Discesa libera (recupero di Garmisch)

Sabato 2 marzo, ore 10:00 – Discesa libera

Domenica 3 marzo, ore 11:00 – Supergigante

Foto: cristiano barni Shutterstock.com