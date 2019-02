Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: i convocati dell’Italia per il City Event di Stoccolma, si torna subito in pista

Il Circo Bianco non conosce soste, oggi si sono conclusi i Mondiali ma martedì 19 febbraio tornerà la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino con il City Event di Stoccolma. Nella capitale svedese ci sarà grande spettacolo con le grandi stelle di entrambi i sessi pronte a regalare emozioni a pochi giorni di distanza dalla rassegna iridata, saranno protagonisti anche tre italiani: Manfred Moelgg che dovrebbe avere smaltito nel frattempo la febbre che gli ha impedito di dare il massimo ad Are, Irene Curtoni e Chiara Costazza che purtroppo non hanno brillato nella competizione più importante dell’anno e che cercheranno un pronto riscatto.

CONVOCATI ITALIA CITY EVENT STOCCOLMA:

Manfred Moelgg

Irene Curtoni

Chiara Costazza

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: barni shutterstock