Sci alpino, City Event Stoccolma 2019: programma, orari e tv

I Mondiali si sono appena chiusi e la Coppa del Mondo riparte immediatamente sempre dalla Svezia. Infatti martedì è in programma il City Event da Stoccolma. Un vero e proprio spettacolo con la sfide di slalom parallelo in notturna. Ci saranno tutti i migliori anche perchè si assegnano punti per la classifica generale. In casa Italia sono stati convocati Manfred Moelgg, Chiara Costazza ed Irene Curtoni, quest’ultima reduce dal bronzo nel Team Event.

Di seguito il programma completo del City Event di Stoccolma, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA CITY EVENT STOCCOLMA

Martedì 19 Febbraio

Dalle 17.30: City Event

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo