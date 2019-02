Sci alpino, City Event Stoccolma 2019: nel parallelo maschile trionfa ancora Ramon Zenhaeusern, fuori ai quarti Manfred Moelgg

Il parallelo maschile del City Event di Stoccolma va allo specialista Ramon Zenhaeusern: l’elvetico vince la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino battendo nell’atto conclusivo il padrone di casa svedese Andre Myhrer, giustiziere ai quarti di finale del nostro unico atleta in gara, Manfred Moelgg. Terzo gradino del podio per l’austriaco Marco Schwarz.

Nella big final trionfa l’elvetico Ramon Zenhaeusern, che nella prima run approfitta dell’errore dello svedese Andre Myhrer e nella seconda amministra fino a quando il suo avversario, per tentare di colmare il gap residuo, esce di pista e concede la vittoria al rivale, ancora una volta al successo nel format.

Risultato big final

Ramon Zenhaeusern (Sui, 8) b. Andre Myhrer (Swe, 11) per uscita

Nella small final guadagna il gradino più basso del podio l’austriaco Marco Schwarz che dopo aver chiuso in testa la prima discesa, parte bene anche nella seconda e costringe all’errore l’elvetico Daniel Yule, costretto a forzare e così portato a sbagliare nell’estremo tentativo di recuperare il ritardo.

Risultato small final

Marco Schwarz (Aut, 7) b. Daniel Yule (Sui, 4) per caduta

In semifinale il derby elvetico va a Ramon Zenhaeusern, che batte il connazionale Daniel Yule per 29 centesimi, grazie ad una stupenda progressione nelle ultime porte, mentre rimonta nella seconda discesa lo svedese Andre Myhrer, che manda in visibilio il pubblico battendo l’austriaco Marco Schwarz.

Risultati semifinali

Ramon Zenhaeusern (Sui, 8) b. Daniel Yule (Sui, 4) per 0″29

Andre Myhrer (Swe, 11) b. Marco Schwarz (Aut, 7) per 0″26

Nei quarti di finale esce il nostro Manfred Moelgg, battuto tra il delirio del pubblico dallo svedese Andre Myhrer, ma l’impresa la firma l’elvetico Ramon Zenhaeusern, che si conferma grande specialista e sconfigge l’austriaco Marcel Hirscher. Avanti anche l’elvetico Daniel Yule e l’austriaco Marco Schwarz.

Risultati quarti di finale

Ramon Zenhaeusern (Sui, 8) b. Marcel Hirscher (Aut, 1) per 0″49

Daniel Yule (Sui, 4) b. Alexis Pinturault (Fra, 5) per 0″21

Andre Myhrer (Swe, 11) b. Manfred Moelgg (Ita, 14) per 1″11

Marco Schwarz (Aut, 7) b. Sebastian Foss-Solevaag (Nor, 15) per 0″15

Negli ottavi di finale le sorprese arrivano tutte dalla parte bassa del tabellone: innanzitutto il nostro Manfred Moelgg approfitta dell’inforcata del transalpino Clement Noel, ma vanno fuori anche il numero due, il norvegese Henrik Kristoffersen, sconfitto nel derby dal connazionale Sebastian Foss-Solevaag, e l’austriaco Michael Matt, battuto dal padrone di casa svedese Andre Myhrer.

Risultati ottavi di finale

Marcel Hirscher (Aut, 1) b. Victor Muffat-Jeandet (Fra, 16) per 0″94

Ramon Zenhaeusern (Sui, 8) b. Manuel Feller (Aut, 9) per 0″57

Alexis Pinturault (Fra, 5) b. Christian Hirschbuehl (Aut, 12) per 0″10

Daniel Yule (Sui, 4) b. Loic Meillard (Sui, 13) per caduta

Manfred Moelgg (Ita, 14) b. Clement Noel (Fra, 3) per inforcata

Andre Myhrer (Swe, 11) b. Michael Matt (Aut. 6) per caduta

Marco Schwarz (Aut, 7) b. Dave Ryding (Gbr, 10) per 0″21

Sebastian Foss-Solevaag (Nor, 15) b. Henrik Kristoffersen (Nor, 2) per 0″34

Foto: Pier Colombo