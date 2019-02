Sci alpino, cancellato il superG maschile di Bansko per una fitta nevicata

Dopo l’esordio di ieri in combinata con la vittoria di Alexis Pinturault, originariamente era in programma a Bansko (Bulgaria) il supergigante maschile, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. C’era grande attesa in casa Italia per questa gara, visto che Dominik Paris è in piena lotta per vincere la Coppa di specialità.

Purtroppo il meteo infausto ha portato ad una decisione poco gradita agli atleti e agli appassionati. Una fitta nevicata, infatti, si è abbattuta nella zona in nottata, rendendo impraticabile la pista di gara e impossibile lo svolgimento della competizione. Questo ha dunque ha costretto gli organizzatori a cancellare il superG odierno, previsto alle ore 11.45 italiane.

Foto: Cristiano Barni / shutterstock