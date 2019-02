Scherma, Grand Prix Torino 2019: tripletta azzurra! Alice Volpi batte in finale Elisa Di Francisca, terzo posto per Francesca Palumbo

Dominio dell’Italia in campo femminile al Grand Prix di fioretto di Torino. Le pedane del Pala Alpitour si tingono d’azzurro con tre italiane che salgono sul podio. Trionfo di Alice Volpi, che batte in finale con il punteggio di 15-9 Elisa Di Francisca, che in semifinale aveva superato Francesca Palumbo per 15-7.

La campionessa iridata aveva iniziato il suo cammino trionfale battendo 15-7 la statunitense Madison Zeiss. Volpi ha poi superato 15-10 la giovane Martina Favaretto, 15-9 la francese Morgane Patru e 15-8 la tedesca Leonie Ebert. In semifinale la 26enne nativa di Siena ha poi battuto 15-12 la russa Anastasia Ivanova, che è andata così a completare il podio. Dall’altra parte del tabellone Di Francisca ha superato in successione 15-12 la statunitense Jacqueline Dubrovich, 15-7 la sudcoreana Oh Hye Min, 15-14 l’altra americana Lee Kiefer e poi ai quarti ha vinto per 15-11 il derby azzurro con Camilla Mancini, che in precedenza aveva superato Arianna Errigo per 15-12.

Un grande torneo anche per Palumbo, che nel giorno del suo compleanno si è regalata il secondo podio della carriera grazie ad un assalto straordinario con la russa Inna Deriglazova, campionessa olimpica in carica, travolta ai quarti per 15-5. In precedenza aveva invece battuto 15-5 l’altra russa Victoria Yusova, 13-11 la canadese Eleanor Harvey e 15-6 la statunitense Nzingha Prescod.

Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, si fermano ai sedicesimi Serena Rossini, battuta 15-7 dalla russa Larisa Korobeynikova, e Chiara Cini, sconfitta 15-10 dalla statunitense Lee Kiefer. Al primo turno erano invece uscite Erica Cipressa (14-15 con la francese Julie Mienville), Marta Cammilletti (9-15 con la statunitense Nicole Ross), Martina Batini (12-15 con la statunitense Nzigha Prescod) ed Elisabetta Bianchin (12-15 con la giapponese Komaki Kikuchi).

Foto: Bizzi Federscherma