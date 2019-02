Scherma, Grand Prix Torino 2019: terzo posto per Alessio Foconi, vince Race Imboden

Alessio Foconi sale sul terzo gradino del podio nel Grand Prix di fioretto a Torino. Il campione del mondo in carica è stato battuto in semifinale con il punteggio di 15-13 dallo statunitense Race Imboden, che ha poi dominato la finale, travolgendo 15-6 l’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung. Il podio viene completato da un altro statunitense, Gerek Meinhardt.

Il cammino di Foconi si era aperto stamane con il successo 15-9 con il cinese Chen Li. L’azzurro ha poi superato con lo stesso punteggio il sudcoreano Kim Dongsu, per 15-6 lo statunitense Nick Itkin, mentre in semifinale è riuscito ad avere la meglio 15-12 contro il forte russo Timur Safin. Per l’azzurro arriva così il terzo podio consecutivo in Coppa del Mondo dopo la vittoria di Parigi e il terzo posto di Tokyo.

Si ferma invece ai piedi del podio Giorgio Avola, che dopo aver vinto due derby azzurri, prima 15-11 con Damiano Rosatelli e poi 14-13 con Edoardo Luperi, ha superato il polacco Michal Siess per 15-9, ma si è poi dovuto arrendere ai quarti per 15-11 a Meinhardt, che in precedenza aveva eliminato anche Andrea Cassarà (15-13).

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, stop ai sedicesimi per Daniele Garozzo, battuto 15-7 da Siess, e Pietro Velluti, sconfitto con lo stesso punteggio dal giapponese Kyosuke Matsuyaman. Al primo assalto di giornata erano stati invece eliminati Lorenzo Nista (12-15 con il sudcoreano Kim Dongsu), Tommaso Marini (11-15 con il sudcoreano Kim Hyogon), Guillaume Bianchi (8-15 con il tedesco Benjamin Kleibrink), Francesco Ingargiola (14-15 con l’ungherese Daniel Dosa) e Francesco Trani (9-15 con lo spagnolo Carlos Llavador).

Foto: Bizzi Federscherma