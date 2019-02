Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2019: tripletta azzurra nella sciabola. Oro ad Emanuele Nardella

Straordinaria tripletta azzurra nella seconda giornata di gara dei Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. Nella sciabola maschile Cadetti è arrivato il successo di Emanuele Nardella, che ha conquistato la prima medaglia d’oro azzurra della manifestazione.

In finale Nardella ha sconfitto il compagno di squadra Pietro Torre per 15-6. Sul podio è salito anche Giorgio Marciano, che è stato battuto in semifinale da Torre per 15-9. Medaglia di bronzo anche per il tedesco Antony Heatcock, sconfitto all’ultima stocca da Nardella per 15-14.

Eliminato invece nei sedicesimi Marco Abate, sconfitto all’ultima stoccata con il punteggio di 15-14 dal francese Oscar Sans.

Nella prova di spada femminile Cadetti, Gaia Caforio ha sfiorato il podio, venendo eliminata ai quarti dall’ungherese Lili Buki all’ultima stoccata per 14-13. Ultima stoccata fatale anche per Marzia Cena, eliminata negli ottavi di finale per 15-14 dalla svedese Selma Abu Eid Tjulin. Nei sedicesimi, invece, è uscita Margherita Baratta, sconfitta per 15-7 dalla ceca Bieleszova ed anche Carola Maccagno, ko con la lettone Neliija Mihejeva per 15-7.

La medaglia d’oro è andata all’ungherese Eszter Muhari, che ha sconfitto per 15-7 la russa Anna Liakhova, mentre sul gradino più basso del podio sono salite l’altra magiara Lili Buki e la polacca Alicja Klasik.

Foto: Bizzi Federscherma