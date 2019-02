Scherma, Coppa del Mondo Torino 2019: quaranta fiorettisti azzurri in Piemonte per il trofeo Inalpi

Saranno quaranta i fiorettisti azzurri che saliranno in pedana al Pala Alpitour, il palasport più grande d’Italia per numero di posti a sedere, in occasione della tappa torinese del Grand Prix, con particolare riferimento alla Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile.

Nel weekend che va dall’8 al 10 febbraio saranno questi i nomi che tenteranno di tenere alto il nome dell’Italia in quel di Torino:

Fioretto femminile

Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Claudia Borella, Olga Rachele Calissi, Marta Cammilletti, Chiara Cini, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Elisa Di Francisca, Carolina Erba, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Elisa Vardaro, Alice Volpi

Fioretto maschile

Valerio Aspromonte, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Andrea Cassarà, Davide Filippi, Alessio Foconi, Andrea Funaro, Daniele Garozzo, Alessandro Gridelli, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Federico Pistorio, Matteo Claudio Resegotti, Damiano Rosatelli, Francesco Trani, Pietro Velluti

La delegazione sarà guidata dal CT Andrea Cipressa, accanto al quale ci sono i maestri Guido De Bartolomeo, Eugenio Migliore, Simone Piccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini.

Foto: Bizzi / Federscherma