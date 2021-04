Scherma: solo tornei continentali prima dei Giochi Olimpici? Annullate le altre tappe di Coppa del Mondo

Quante e quali gare di scherma si terranno ancora prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel 2021? Al momento, non è dato sapersi. Quel che si sa è che le prossime tappe di Coppa del Mondo previste ad aprile e maggio 2021 sono state cancellate dalla FIE, mentre restano confermati i tornei di qualificazione ai Giochi previsti nei prossimi giorni, ad aprile, detti zonali.

E’ probabile/possibile, ma non vi sono certezze, che quanto meno prima delle Olimpiadi gli atleti possano testarsi nei vari campionati continentali, e quelli Europei ovviamente interessano da vicino gli azzurri, ma non vi sono ancora notizie in questo senso. Si aspettano indicazioni da parte della Federazione Internazionale. Il tutto è dovuto alle troppe incertezze legate al Covid-19 e alle varie restrizioni, diverse da Paese a Paese. Il fatto che poi diversi focolai legati al Coronavirus si siano scatenati dopo l’ultima tappa di Coppa a Budapest, certo non ha aiutato la FIE nella gestione delle prossime gare.

Non è da escludere completamente l’ipotesi di tornare a gareggiare solo ed esclusivamente ai Giochi per questo 2021, il che renderebbe il torneo di scherma a cinque cerchi, nelle varie armi, un terno al lotto da un certo punto di vista, ma anche aperto a ogni tipo di sorpresa e quindi comunque interessante, dall’altro. Non resta che attendere.

Foto: Bizzi / Federscherma