Scherma, Coppa del Mondo 2019: weekend deludente per la sciabola azzurra

Fine settimana molto deludente per la sciabola italiana a Il Cairo. Nel Grand Prix in Egitto nessun azzurro ha saputo raggiungere almeno i quarti di finale sia in campo maschile che in quello femminile.

Sono addirittura quattro gli sciabolatori azzurri eliminati negli ottavi di finale. Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini si sono arresi tutti nello stesso turno, mancando dunque l’accesso ai quarti e dunque alla zona di lotta per le medaglie.

Brutta prestazione anche per due possibili outsider come Luigi Samele e Luca Curatoli: il pugliese si è arreso ai sedicesimi, mentre il campano addirittura è stato sconfitto nell’assalto di primo turno.

Poca fortuna per l’Italia anche il giorno successivo nella prova femminile. La migliore delle azzurre in gara è stata Michela Battiston, che si è fermata anche lei agli ottavi di finale. Una buona gara comunque per la friulana, che si è arresa solamente alla francese Cecilia Berder, poi terza alla fine.

Tante azzurre eliminate ai sedicesimi e tra queste anche Arianna Errigo, che si è cimentata ancora una volta nella sciabola per poi tornare al fioretto nel prossimo fine settimana. Subito eliminate all’esordio Irene Vecchi e Rossella Gregorio, che erano sicuramente tra le atlete più attese.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma