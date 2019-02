Scherma, Coppa del Mondo 2019: la russa Velikaya vince a Il Cairo. Battiston si ferma agli ottavi

La russa Sofya Velikaya ha vinto il Grand Prix di sciabola femminile a Il Cairo. La medaglia d’argento degli ultimi Mondiali ha sconfitto in finale la sudcoreana Choi Sooyeon con il punteggio di 15-12. Sul podio ci salgono anche la francese Cecilia Berder e l’ucraina Olga Kharlan, entrambe sconfitte per una sola stoccata per 15-14 nel penultimo atto.

La migliore delle azzurre in gara è stata Michela Battiston, che si è fermata agli ottavi di finale. La friulana aveva sconfitto le transalpine Margaux Gimalac (15-14) e Charlotte Lembach (15-13) prima di cedere a Cecilia Berder con il punteggio di 15-12.

Eliminate al secondo turno tre azzurre: Arianna Errigo si è arresa alla francese Manon Brunet per 15-13; Martina Criscio ha perso all’ultima stoccata con l’ucraina Alina Komashchuk per 15-14, stessa fine anche di Rebecca Gargano, che ha ceduto per 15-14 alla cinese Yaqi Shao.

Subito eliminate all’esordio Irene Vecchi e Rossella Gregorio. Anche per la toscana è stata fatale la stocca del 15-14 contro la statunitense Monica Aksamit, mentre Rossella Gregorio è stata eliminata per 15-12 dalla russa Svetlana Sheveleva.

Foto: Bizzi Federscherma