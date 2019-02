Scandicci-Conegliano in tv oggi, Champions volley femminile: orario, programma e come vederla in streaming

Oggi mercoledì 20 febbraio si gioca Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Si preannuncia grande spettacolo al Mandela Forum di Firenze, le due squadre si affrontano in uno scontro diretto determinante per le sorti del proprio girone: le toscane si trovano al comando con 3 vittorie e 10 punti, le venete inseguono con lo stesso numero di successi ma tre punti in meno. Soltanto la vincitrice del raggruppamento avrà la certezza di qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza, dunque la sfida di stasera ha un’importanza capitale per entrambe le formazioni che vogliono proseguire la propria avventura nel torneo senza dover poi fare troppi calcoli (oltre alle vincitrici dei cinque gironi passeranno le tre migliori seconde).

Conegliano ha sconfitto Scandicci nella semifinale della Coppa Italia giocata due settimane fa a Verona e ha avuto la meglio anche nella prima sfida del girone di Champions League ma questa volta la musica può cambiare. La Savino Del Bene ha tutte le carte in regola per fare la differenza di fronte al proprio pubblico, la terza forza del nostro campionato sfida la capolista in una testa a testa particolarmente avvincente e appassionante: da una parte Haak, Bosetti, Malinov, Adenizia; dall’altra Sylla, Hill, Fabris, Danesi, De Kruijf.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Scandicci-Conegliano, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

SCANDICCI-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO:

20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Imoco Volley Conegliano

SCANDICCI-CONEGLIANO, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Foto: Roberto Muliere