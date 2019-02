Sassuolo-SPAL, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Giornata numero 25 per la Serie A TIM, che tra le dieci sfide in programma prevede anche quella tra Sassuolo e SPAL, dove si affrontano due formazioni che fanno del bel gioco il loro punto di forza, pur non vagando nelle primissime posizioni della classifica, con la squadra di Leonardo Semplici che lotta per la salvezza.

La partita si giocherà questo pomeriggio (domenica 24 febbraio 2019) alle ore 15.00 nel presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, a partire dalle ore 15.00 e sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming gratuita per il primo mese, seguita da un costo di 9,99€, visibile su pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet.

Il programma della partita:

Domenica 24 febbraio 2019

Ore 15 Sampdoria-Cagliari

DAZN

Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Boga, Babacar, Djuricic.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Murgia, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

SEGUI LA SERIE A TIM SU DAZN

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gennaro De Rosa – Shutterstock