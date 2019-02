Sanremo 2019. Martedì 5 febbraio. Il programma ufficiale della prima serata: l’ordine di uscita dei cantanti

Una maratona. Quasi cinque ore di spettacolo per ascoltare tutte le canzoni in gara nella prima serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma questa sera al Teatro Ariston. Durante la conferenza stampa di presentazione è stato reso noto l’ordine di uscita sul palco dei cantanti in gara. Ad aprire il programma sarà Anna Tatangelo, a chiuderlo sarà Mahmood. La conclusione della serata è prevista attorno all’una e un quarto.

L’ospite musicale della prima parte dello show sarà Andrea Bocelli assieme al figlio Matteo: le indiscrezioni parlano di un pezzo di Claudio Baglioni fatto a tre e di un pezzo storico del Festival eseguito dall’insolito due Andrea e Matteo Bocelli. Nella parte centrale della serata tornerà sul palco Pierfranceco Favino, dopo il grande successo dello scorso anno. Per lui è previsto un duetto con Virginia Raffaele, mentre nella parte finale toccherà prima a Giorgia che presenterà un pezzo del suo ultimo lavoro pop Heart, poi all’attore Claudio Santamaria che interpreterà, assieme ai tre presentatori, un medley del Quartetto Cetra.

Questo l’ordine di apparizione dei cantanti in gara:

Anna Tatangelo con «Le nostre anime di notte»

Einar con «Parole nuove»

Paola Turci con «L’ultimo ostacolo»

Simone Cristicchi con «Abbi cura di me»

Zen Circus con «L’amore è una dittatura»

Loredana Bertè con «Cosa ti aspetti da me»

Irama con «La ragazza col cuore di latta»

Ultimo con «I tuoi particolari»

Nek con «Mi farò trovare pronto»

Motta con «Dov’è l’Italia?»

Il Volo con «Musica che resta»

Ghemon con «Rose viola»

Ex-Otago con «Solo una canzone»

Daniele Silvestri con «Argento vivo»

Negrita con «I ragazzi stanno bene»

Patty Pravo con Briga in «Un po’ come la vita»

Federica Carta e Shade con «Senza farlo apposta»

Achille Lauro con «Rolls Royce»

Arisa con «Mi sento bene»

Francesco Renga con «Aspetto che torni»

Boomdabash con «Per un milione»

Enrico Nigiotti con «Nonno Hollywood»

Livio Cori e Nino D’Angelo con «Un’altra luce»

Mahmood con «Soldi»

