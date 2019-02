Sanremo 2019. La storia: tutti i presentatori e i direttori artistici del Festival. Pippo Baudo (13 edizioni) il principe dei conduttori

Il Festival di Sanremo non è solo musica. Sul palco dell’Ariston a fare la differenza spesso sono stati, in positivo e in negativo, i presentatori e dietro le quinte i direttori artistici, veri e propri talent scout capaci di capire in anticipo le potenzialità dei pezzi che ambivano a partecipare alla kermesse canora.

Pippo Baudo è il presentatore principe del Festival di cui è stato per ben tredici volte il conduttore, seguito a ruota da Mike Bongiorno che il Festival lo ha presentato per ben 11 volte. Sul terzo gradino del podio c’è l’uomo che per primo salì sul palco del Salone delle Feste di Sanremo e salutò il pubblico, allora collegato alla radio, con la formula rimasta nella storia “Cari amici vicini e lontani buonasera”, Nunzio Filogamo che fu alla conduzione del Festival per cinque volte. Al quarto posto, con quattro presentazioni, c’è Fabio Fazio. Solo per cinque volte su 69 edizioni a presentare il Festival è stata una donna: Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Simona Ventura e Antonella Clerici. Una curiosità: fra i presentatori di Sanremo, nella storia, c’è un premio Oscar, Roberto Benigni, un premio Nobel, Renato Dulbecco e una icona dell’Italia nel mondo, il maestro Luciano Pavarotti. I direttori artistici che hanno lasciato il segno sono sostanzialmente tre: Gianni Ravera, Adriano Aragozzini e Vittorio Salvetti. Ecco tutti i presentatori, le location e i direttori artistici del Festival di Sanremo:

1ª 1951 Presentatore: Nunzio Filogamo. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

2ª 1952 Presentatore: Nunzio Filogamo. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

3ª 1953 Presentatore: Nunzio Filogamo. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

4ª 1954 Presentatore: Nunzio Filogamo. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

5ª 1955 Presentatori: Armando Pizzo e Maria Teresa Ruta. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

6ª 1956 Presentatori: Fausto Tommei e Maria Teresa Ruta. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

7ª 1957 Presentatori: Nunzio Filogamo, Marisa Allasio, Fiorella Mari e Nicoletta Orsomando. Direzione artistica: Giulio Razzi Location: Casinò di Sanremo

8ª 1958 Presentatori: Gianni Agus e Fulvia Colombo. Direzione artistca: Achille Cajafa. Location: Casinò di Sanremo

9ª 1959 Presentatori: Enzo Tortora e Adriana Serra. Direzione artistica: Edoardo Fosco. Location: Casinò di Sanremo

10ª 1960 Presentatori: Paolo Ferrari ed Enza Sampò. Direzione artistica: Ezio Radaelli. Location: Casinò di Sanremo

11ª 1961 Presentatori: Lilli Lembo, Giuliana Calandra (sostituita nella serata finale da Alberto Lionello). Direzione artistica: Ezio Radaelli. Location: Casinò di Sanremo

12ª 1962 Presentatori: Renato Tagliani, Laura Efrikian e Vicky Ludovisi. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

13ª 1963 Presentatori: Mike Bongiorno, Edy Campagnoli, Maria Giovannini, Rossana Armani e Giuliana Copreni. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

14ª 1964 Presentatori: Mike Bongiorno, Giuliana Lojodice. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

15ª 1965 Presentatori: Mike Bongiorno, Grazia Maria Spina. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

16ª 1966 Presentatori: Mike Bongiorno, Paola Penni e Carla Maria Puccini. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

17ª 1967 Presentatori: Mike Bongiorno, Renata Mauro. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

18ª 1968 Presentatori: Pippo Baudo, Luisa Rivelli. Direzione artistica: Gianni Ravera Location: Casinò di Sanremo

19ª 1969 Presentatori: Nuccio Costa e Gabriella Farinon. Direzione artistica: Ezio Radaelli. Location: Casinò di Sanremo

20ª 1970 Presentatori: Nuccio Costa, Enrico Maria Salerno e Ira Furstemberg: Direzione artistica: Gianni Ravera ed Ezio Radaelli. Location: Casinò di Sanremo

21ª 1971 Presentatori: Carlo Giuffré ed Elsa Martinelli. Direzione artistica: Gianni Ravera ed Ezio Radaelli. Location: Casinò di Sanremo

22ª 1972 Presentatori: Mike Bongiorno, Sylva Koscina e Paolo Villaggio. Direzione artistica: Elio Gigante. Location: Casinò di Sanremo

23ª 1973 Presentatori: Mike Bongiorno e Gabriella Farinon. Direzione artistica: Vittorio Salvetti. Location: Casinò di Sanremo

24ª 1974 Presentatori: Corrado e Gabriella Farinon. Direzione artistica: Gianni Ravera, Vittorio Salvetti ed Elio Gigante. Location: Casinò di Sanremo

25ª 1975 Presentatori: Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini. Direzione artistica: Bruno Pallesi. Location: Casinò di Sanremo

26ª 1976 Presentatori: Giancarlo Guardabassi, Tiziana Pini, Serena Albano, Maddalena Galliani, Stella Luna, Lorena Rosetta Nardulli e Karla Strano Pavese. Direzione artistica: Vittorio Salvetti. Location: Casinò di Sanremo

27ª 1977 Presentatori: Mike Bongiorno e Maria Giovanna Elmi. Direzione artistica: Vittorio Salvetti. Location: Teatro Ariston di Sanremo

28ª 1978 Presentatori: Maria Giovanna Elmi, Stefania Casini, Beppe Grillo e Vittorio Salvetti. Direzione artistica: Vittorio Salvetti. Location: Teatro Ariston di Sanremo

29ª 1979 Presentatori: Mike Bongiorno e Anna Maria Rizzoli. Direzione artistica: Gianni Naso. Location: Teatro Ariston di Sanremo

30ª 1980 Presentatori: Claudio Cecchetto, Roberto Benigni, Olimpia Carlisi. Direzione artistica: Gianni Naso. Location: Teatro Ariston di Sanremo

31ª 1981 Presentatori: Claudio Cecchetto, Eleonora Vallone e Nilla Pizzi. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

32ª 1982 Presentatori: Claudio Cecchetto, Patrizia Rossetti. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

33ª 1983 Presentatori: Andrea Giordana, Isabel Russinova, Anna Pettinelli ed Emanuela Falcetti. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

34ª 1984 Presentatori: Pippo Baudo, Edy Angelillo, Elisabetta Gardini, Iris Peynado, Tiziana Pini, Isabella Rocchietta e Viola Simoncioni. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

35ª 1985 Presentatori: Pippo Baudo, Patty Brard. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

36ª 1986 Presentatori: Loretta Goggi, Anna Pettinelli, Sergio Mancinelli e Mauro Micheloni. Direzione artistica: Gianni Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

37ª 1987 Presentatori: Pippo Baudo, Carlo Massarini. Direzione artistica: Marco Ravera. Location: Teatro Ariston di Sanremo

38ª 1988 Presentatori: Miguel Bosé e Gabriella Carlucci. Direzione artistica: Giorgio Vardelli con Toni Corvino. Location: Teatro Ariston di Sanremo

39ª 1989 Presentatori: Rosita Celentano, Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Direzione artistica: Adriano Aragozzini. Location: Teatro Ariston di Sanremo

40ª 1990 Presentatori: Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci. Direzione artistica: Adriano Aragozzini. Location: Nuovo Mercato dei fiori di Sanremo

41ª 1991 Presentatori: Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech. Direzione artistica: Adriano Aragozzini. Location: Teatro Ariston di Sanremo

42ª 1992 Presentatori: Pippo Baudo, Alba Parietti, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci. Direzione artistica: Adriano Aragozzini. Location: Teatro Ariston di Sanremo

43ª 1993 Presentatori: Pippo Baudo, Lorella Cuccarini. Direzione artistica: Adriano Aragozzini. Location: Teatro Ariston di Sanremo

44ª 1994 Presentatori: Pippo Baudo, Anna Oxa e Cannelle. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

45ª 1995 Presentatori: Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

46ª 1996 Presentatori: Pippo Baudo, Sabrina Ferilli e Valeria Mazza. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

47ª 1997 Presentatori: Mike Bongiorno, Piero Chiambretti e Valeria Marini. Direzione artistica: Mario Maffucci. Location: Teatro Ariston di Sanremo

48ª 1998 Presentatori: Raimondo Vianello, Eva Herzigová e Veronica Pivetti. Direzione artistica: Mario Maffucci. Location: Teatro Ariston di Sanremo

49ª 1999 Presentatori: Fabio Fazio, Laetitia Casta e Renato Dulbecco. Direzione artistica: Mario Maffucci. Location: Teatro Ariston di Sanremo

50ª 2000 Presentatori: Fabio Fazio, Inés Sastre, Luciano Pavarotti e Teo Teocoli. Direzione artistica: Mario Maffucci. Location: Teatro Ariston di Sanremo

51ª 2001 Presentatori: Raffaella Carrà, Megan Gale, Massimo Ceccherini, Enrico Papi e Piero Chiambretti. Direzione artistica: Mario Maffucci. Location: Teatro Ariston di Sanremo

52ª 2002 Presentatori: Pippo Baudo, Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

53ª 2003 Presentatori: Pippo Baudo, Serena Autieri e Claudia Gerini. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

54ª 2004 Presentatori: Simona Ventura, Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi. Direzione artistica: Tony Renis. Location: Teatro Ariston di Sanremo

55ª 2005 Presentatori: Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Federica Felini. Direzione artistica: Paolo Bonolis. Location: Teatro Ariston di Sanremo

56ª 2006 Presentatori: Giorgio Panariello, Ilary Blasi e Victoria Cabello. Direzione artistica: Giorgio Panariello. Location: Teatro Ariston di Sanremo

57ª 2007 Presentatori: Pippo Baudo, Michelle Hunziker. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

58ª 2008 Presentatori: Pippo Baudo, Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvárt. Direzione artistica: Pippo Baudo. Location: Teatro Ariston di Sanremo

59ª 2009 Presentatori: Paolo Bonolis, Luca Laurenti (tutte le serate), Paul Sculfor e Alessia Piovan (1ª serata), Nir Lavi e Eleonora Abbagnato (2ª serata), Thyago Alves e Gabriella Pession (3ª serata), Ivan Olita (4ª serata), David Gandy e Maria De Filippi (serata finale). Direzione artistica: Paolo Bonolis. Location: Teatro Ariston di Sanremo

60ª 2010 Presentatore: Antonella Clerici. Direzione artistica: Gianmarco Mazzi. Location: Teatro Ariston di Sanremo

61ª 2011 Presentatori: Gianni Morandi, Belén Rodríguez, Elisabetta Canalis, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Direzione artistica: Gianmarco Mazzi. Location: Teatro Ariston di Sanremo

62ª 2012 Presentatori: Gianni Morandi, Rocco Papaleo e Ivana Mrázová. Direzione artistica: Gianmarco Mazzi. Location: Teatro Ariston di Sanremo

63ª 2013 Presentatori: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Direzione artistica: Fabio Fazio. Location: Teatro Ariston di Sanremo

64ª 2014 Presentatori: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Direzione artistica: Fabio Fazio. Location: Teatro Ariston di Sanremo

65ª 2015 Presentatori: Carlo Conti, Arisa, Emma Marrone e Rocío Muñoz Morales. Direzione artistica: Carlo Conti. Location: Teatro Ariston di Sanremo

66ª 2016 Presentatori: Carlo Conti, Gabriel Garko, Virginia Raffaele e Mădălina Diana Ghenea. Direzione artistica: Carlo Conti. Location: Teatro Ariston di Sanremo

67ª 2017 Presentatori: Carlo Conti e Maria De Filippi. Direzione artistica: Carlo Conti. Location: Teatro Ariston di Sanremo

68ª 2018 Presentatori: Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Direzione artistica: Claudio Baglioni. Location: Teatro Ariston di Sanremo

69ª 2019 Presentatori: Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Direzione artistica: Claudio Baglioni. Location: Teatro Ariston di Sanremo