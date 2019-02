Sanremo 2019, il programma di stasera (8 febbraio): Tv, l’ordine di uscita, i cantanti e gli ospiti. E’ il giorno dei duetti! Sarà ovazione per Ligabue?

Quarta e penultima serata della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, venerdì 8 febbraio. Tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston i 24 concorrenti che, questa sera, saranno affiancati da artisti o band ed eseguiranno una versione riveduta e riarrangiata del pezzo in gara. Non mancheranno i grandi ospiti della musica italiana con l’atteso ritorno a Sanremo di Ligabue.

La quarta serata è dedicata dunque ai “duetti”, anche se in alcuni casi si tratterà di vere e proprie big band. Salgono sul palco dell’Ariston tutti gli artisti in gara affiancati da ospiti nazionali e internazionali e ci sarà la possibilità di ascoltare una versione particolare dei brani, che potrebbero aggiungere qualcosa all’originale spingendo le varie giurie a votare. Attesa per il ritorno dopo cinque anni dall’ultima “ospitata” a Sanremo del cantante emiliano Luciano Ligabue: l’8 marzo esce il nuovo album “Start”, che è stato anticipato dal primo singolo “Luci d’America” che da 3 settimane è il brano più trasmesso dalle radio, mentre il 14 giugno parte da Bari lo “Start Tour”.

I DUETTI DELLA QUARTA GIORNATA DEL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Rolls Royce – Achille Lauro con Morgan

Le nostre anime di notte – Anna Tatangelo con Syria

Mi sento bene – Arisa con Tony Hadley e i Kataklò

Per un milione – BoomDaBash con Rocco Hunt

Argento vivo – Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

Parole nuove – Einar con Biondo

Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

Solo una canzone – Ex-Otago con Jack Savoretti

Senza farlo apposta – Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena

Aspetto che torni – Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato

Rose viola – Ghemon con Diodato e i Calibro 35

Musica che resta – Il Volo con Alessandro Quarta

La ragazza con il cuore di latta – Irama con Noemi

Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè con Irene Grandi

Soldi – Mahmood con Guè Pequeno

Dov’è l’Italia – Motta con Nada

I ragazzi stanno bene – Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Mi farò trovare pronto – Nek con Neri Marcorè

Un’altra luce – Nino D’Angelo e Livio Cori con I Sottotono

L’ultimo ostacolo – Paola Turci con Giuseppe Fiorello

Un po’ come la vita – Patty Pravo con Briga con Giovanni Caccamo

Abbi cura di me – Simone Cristicchi con Ermal Meta

I tuoi particolari – Ultimo con Fabrizio Moro

L’amore è una dittatura – The Zen Circus con Brunori Sas

FESTIVAL DI SANREMO (TERZA SERATA): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

20.35: Terza serata

COME VEDERE IL FESTIVAL DI SANREMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAIUNO dalle 20.35

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport

TUTTI I CANTANTI IN GARA AL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Achille Lauro con Rolls Royce, Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Arisa con Mi sento bene, BoomDaBashcon Per un milione, Daniele Silvestri con Argento vivo, Einar con Parole nuove, Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood, Ex-Otago con Solo una canzone, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta, Francesco Renga con Aspetto che torni, Ghemon con Rose viola, Il Volo con Musica che resta, Irama con La ragazza con il cuore di latta, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Mahmood con Soldi, Motta con Dov’è l’Italia, Negrita con I ragazzi stanno bene, Nekcon Mi farò trovare pronto, Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce, Paola Turci con L’ultimo ostacolo, Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita, Simone Cristicchi con Abbi cura di me, Ultimo con I tuoi particolari, The Zen Circus con L’amore è una dittatura.