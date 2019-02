Salto con gli sci, Mondiali 2019: si comincia domani. Ryoyu Kobayashi contro tutti a Innsbruck, Alex Insam punta a qualificarsi

Cominciano domani le gare di Mondiali di salto con gli sci 2019. I maschi cominciano la loro avventura da Innsbruck con le qualificazioni della gara individuale sul Bergiselschanze, il trampolino HS130 che già è storico teatro della Tournée dei Quattro Trampolini tra dicembre e gennaio.

I salti di domani serviranno, per la maggior parte, a comprendere come si stanno avvicinando al grande appuntamento di domenica (prima del quale c’è la gara a squadre di sabato) i migliori saltatori di questa stagione. In particolare, c’è una domanda che si fanno tutti: ce la farà Ryoyu Kobayashi a completare un’annata da sogno? Il giapponese ha ormai in tasca la Coppa del Mondo per questa stagione, si è aggiudicato tutte e quattro le gare dei Quattro Trampolini, ha dimostrato una superiorità totale rispetto a tutti gli altri. Se c’è un uomo che può definirsi favorito, è proprio lui, che a 22 anni sta riscrivendo completamente, e in pochissimo tempo, una bella fetta della storia di questo sport.

Si presentano a Innsbruck con ambizioni, però, anche tanti altri personaggi. Stefan Kraft (Austria) è l’unico diverso da Kobayashi ad aver vinto tre gare in stagione, ed è ancor più significativo che le abbia conseguite tutte di seguito. Occhi puntati anche su Kamil Stoch: il polacco, pur in un’annata da due soli successi, ha intenzione di riprendersi quel titolo che soltanto nel 2013, a Predazzo, è riuscito a portare a casa a livello individuale. Tutta la truppa polacca, in generale, è degna di attenzione, con Piotr Zyla e Dawid Kubacki pronti a inserirsi in molti discorsi. Tutte da verificare, in casa Germania, le possibilità di Richard Freitag, Markus Eisenbichler e Karl Geiger, con quest’ultimo spettacolare vincitore a Willingen pochi giorni fa, prima dell’ennesimo successo di Kobayashi.

L’Italia arriva a queste qualificazioni con la speranza di portare almeno Alex Insam alla gara di domenica, dal momento che Sebastian Colloredo non sembra essere nelle condizioni di potercela fare: il suo sembra un percorso ormai in parabola discendente. Per Insam, in realtà, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare alla seconda serie, ma negli ultimi tempi ha avuto un calo abbastanza evidente che lo ha portato ripetutamente lontano da quella quota. Riuscire a qualificarsi, per il momento, è un primo passo: al resto ci si penserà, eventualmente, domenica, senza i postumi della prova a squadre, visto che l’Italia non vi prenderà parte. Qualche buona notizia arriva dai salti di allenamento, per quello che possono valere: il ventiduenne di Bressanone è riuscito a restare attorno alla trentesima posizione, anche se diversi atleti non si sono presentati sul trampolino, rendendo meno semplice un’effettiva valutazione.

federico.rossini@oasport.it

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock