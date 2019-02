LIVE Salto con gli sci, Mondiali 2019 in DIRETTA: qualifiche HS 130 Innsbruck. Alex Insam e Sebastian Colloredo cercano di approdare alla gara vera

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni della gara individuale maschile valida per i Mondiali di salto con gli sci 2019. Si gareggia sul Bergiselschanze di Innsbruck, il celebre trampolino HS 130 che ogni anno vede la disputa di una delle quattro prove della Tournée dei Quattro Trampolini.

Comincia da qui l’avventura dei grandi favoriti di questa manifestazione, a partire da Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, già leader di Coppa del Mondo e conquistatore del Grande Slam sui Quattro Trampolini, ha l’occasione di mettere il primo mattone per la costruzione di un altro successo che può rendere la sua stagione una delle più impressionanti dell’intera storia di questo sport. Sarà interessante comprendere anche lo stato di forma di tutti i suoi rivali, a cominciare da Kamil Stoch e Stefan Kraft: il polacco e l’austriaco sembrano i più accreditati per potergli dare fastidio quando si tratterà di arrivare a domenica. Due gli italiani presenti: Sebastian Colloredo salterà per 17°, Alex Insam per 24°. Entrambi hanno come obiettivo proprio quello di qualificarsi, anche se la prospettiva appare più realizzabile per il più giovane dei due.

L’appuntamento con le qualificazioni della gara individuale maschile è previsto per le ore 14:30. Vi diamo buon appuntamento per allora con la DIRETTA LIVE di OA Sport! (Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock)

14:35 Due americani ora: il primo è Andrew Urlaub, secondo con 92.3 punti grazie al suo salto di 112 metri

14:34 Matthew Soukup (Canada) va a 111 metri ed è secondo con 90.3 punti

14:33 Lo svizzero Luca Egloff raggiunge 99.8 punti con un buon salto da 114 metri

14:33 Il kazako Gleb Safonov salta dopo l’americano e arriva a 74 metri con stile perlomeno rivedibile. Partecipazione nominale, diciamo così.

14:32 Salta il ventenne Patrick Gasienica, 105.5 metri per lui e 84.7 punti, va al comando

14:31 104 per Nomme, il punteggio è di 78.7

14:30 Parte l’estone Martti Nomme, e lo fa dalla stanga 14

14:29 Ricordiamo che saranno in 50 a qualificarsi per la gara vera e propria.

14:25 Condizioni meteorologiche accettabili a Innsbruck, dove tra pochi minuti l’estone Martti Nomme inaugurerà quest’edizione della rassegna iridata per il salto con gli sci.

14:20 Dieci minuti all’inizio di queste qualificazioni

14:15 Occhi puntati, naturalmente, sulle condizioni di Ryoyu Kobayashi, ma anche su quelle del trio polacco Stoch-Kubacki-Zyla e su Stefan Kraft, con l’austriaco che cerca soddisfazioni davanti alla sua gente.

14:10 Si sono chiusi ora i salti della terza serie di allenamento, con Markus Eisenbichler e Karl Geiger a farla da padroni: tra i due tedeschi c’è lo svizzero Killian Peier. Naturalmente questi risultati vanno presi col dovuto beneficio d’inventario.

14:05 Saranno 61 gli uomini impegnati nelle odierne qualificazioni di questa gara maschile a Innsbruck. Tra loro due italiani: Alex Insam e Sebastian Colloredo.

