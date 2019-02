Salto con gli sci, Mondiali 2019 oggi (22 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Comincia oggi l’avventura dei Mondiali di salto con gli sci 2019, e parte da Innsbruck. Le qualificazioni della gara individuale maschile daranno il via a una rassegna che, dopo questo weekend, si sposterà a Seefeld per le gare femminili e per quella a squadre mista.

I grandi favoriti cominceranno oggi a scoprire le loro carte. Sapremo in che stato di forma arriva il dominatore dell’annata, Ryoyu Kobayashi, ma anche a che punto sono i suoi grandi avversari. Occhi puntati, dunque, anche sul trio polacco formato da Kamil Stoch, Piotr Zyla e Dawid Kubacki, ma anche su Stefan Kraft, che può dare all’Austria più di una soddisfazione. Tutto da vedere l’impatto coi Mondiali del giovane, e promettentissimo, sloveno Timi Zajc, mentre la Germania schiera un interessante terzetto con Markus Eisenbichler, Richard Freitag e Karl Geiger. Per l’Italia, com’è noto, le possibilità di medaglia sono pari a zero. L’obiettivo di Alex Insam e Sebastian Colloredo, però, non è quello: a entrambi basterebbe la qualificazione, anche se il saltatore di Bressanone gradirebbe, domenica, anche l’ingresso nella seconda serie.

Le qualificazioni della gara individuale maschile dal trampolino HS130 di Innsbruck, il Bergiselschanze, cominceranno alle ore 14:30. Tutto l’evento sarà seguito in diretta tv da Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

Ore 14:30 Qualificazioni Individuale maschile Mondiali 2019

ITALIANI IN GARA

Alex Insam

Sebastian Colloredo

