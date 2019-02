Salto con gli sci, Mondiali 2019: Maren Lundby favorita assoluta per l’individuale, Lara Malsiner a caccia della top10 iridata

Dopo la storica vittoria della Germania nella prima gara a squadre iridata di salto con gli sci femminile di sempre, il programma dei Mondiali di Seefeld prosegue nella giornata di domani con la competizione individuale. Si preannuncia grande spettacolo sul trampolino HS109 austriaco, con la norvegese Maren Lundby che si presenta con tutti i favori del pronostico forte di uno stato di forma straripante e libera mentalmente dopo aver portato a casa una medaglia di bronzo insperata nel Team Event.

La Campionessa Olimpica in carica non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi con diverse prestazioni sottotono, ma a partire dalle prime tappe dell’anno solare 2019 è salita in cattedra definitivamente aggiudicandosi il successo in 8 delle ultime 9 gare di Coppa del Mondo (fu seconda a Ljubno alle spalle di Takanashi) dimostrando di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre. La 24enne di Lillehammer è parsa a proprio agio anche sul trampolino di Seefeld sia nei salti di allenamento sia nelle due serie della gara a squadre, destando un’ottima impressione in vista di un’individuale in cui è chiamata a portare a casa l’unico grande riconoscimento che ancora manca in bacheca: la medaglia d’oro mondiale.

Le avversarie non mancheranno di certo, in particolare con le tedesche Katharina Althaus e Ramona Straub che proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria sulla scia del trionfo di squadra ottenuto insieme a Carina Vogt e Juliane Seyfarth (outsider per l’individuale) nel Team Event. Si profila una bagarre molto accesa per il podio con molte atlete candidate alle medaglie, tra cui l’austriaca Eva Pinkelnig, le nipponiche Sara Takanashi (in grande crescita durante la stagione ma in affanno nel Team Event iridato) e Yuki Ito, le norvegesi Anna Odine Stroem e Silje Opseth, le slovene Nika Kriznar e Ursa Bogataj e la russa Sofia Tikhonova.

In chiave azzurra sono iscritte alla gara Elena Runggaldier e Lara Malsiner, con quest’ultima che può ambire ad un posto tra le prime dieci dopo aver raccolto cinque piazzamenti consecutivi in Coppa del Mondo in top15 (settima a Hinzenbach e Ljubno) nelle ultime tappe del circuito maggiore. Difficile sognare le medaglie, oggettivamente non ancora alla portata della diciottenne gardenese, anche se in una gara condizionata dal vento variabile (come accaduto nella prima gara iridata a Seefeld) le sorprese sono dietro l’angolo.

