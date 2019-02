Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2019: Markus Eisenbichler è il migliore nelle qualificazioni, Alex Insam supera il taglio in 37esima piazza

Germany's Markus Eisenbichler soars through the air during his training jump at the second stage of the Four-Hills Ski Jumping tournament (Vierschanzentournee), in Garmisch-Partenkirchen, southern Germany on January 1, 2019. - The second competition of the Four-Hills Ski jumping event takes place in Garmisch-Partenkirchen, before the tournament continues in Innsbruck (Austria) and in Bischofshofen (Austria). (Photo by Christof STACHE / AFP)

Il tedesco Markus Eisenbichler si aggiudica la serie di qualifica per la prima gara individuale del weekend a Willingen (Germania), sede della quindicesima tappa di Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci. Il 27enne nativo di Siegsdorf ha eseguito un ottimo salto atterrando dopo 146 metri (un metro dopo il punto HS) e totalizzando 164.1 punti grazie ad una compensazione leggermente favorevole e alle valutazioni dei giudici. Il polacco Piotr Zyla ha confermato l’ottima impressione destata nella gara a squadre del pomeriggio e si è inserito in piazza d’onore con 160.7 punti e la miglior misura di giornata, 147 metri, penalizzata in parte dalla compensazione legata al vento frontale.

Buona prestazione anche da parte dell’austriaco Stefan Kraft (145 metri e 160.6 punti) e del giovane sloveno Timi Zajc (144.5 m e 160.3 punti), rispettivamente terzo e quarto con 0.3 punti e mezzo metro di misura in favore del Campione del Mondo in carica. Il giapponese Ryoyu Kobayashi, leader della classifica generale e trionfatore nella Tournèe dei 4 Trampolini, ha ottenuto una buona quinta piazza che fa ben sperare in vista delle gare del weekend considerando le difficili condizioni di vento incontrate. Ottava piazza per il polacco Kamil Stoch, detentore della Sfera di Cristallo e unico avversario di Kobayashi nella generale, il quale non ha spinto al massimo dopo aver comunque confermato il suo ottimo stato di forma nel Team Event. Nessuna eliminazione eccellente da registrare in vista della prima gara del fine settimana, in programma domani alle ore 16.00.

Buone notizie in chiave azzurra, con un ritrovato Alex Insam capace di superare il taglio con un buon margine in 37esima posizione. Il nativo di Bressanone ha ottenuto una misura competitiva (132 metri) nonostante una leggera folata di vento alle spalle proiettandosi così alle prossime gare con fiducia e con l’ambizione di tornare in zona punti con continuità, anche se dovrà trovare maggiore stabilità tecnica. Qualificazione molto lontana (13.5 punti dal passaggio del turno) invece per il secondo azzurro in gara, Sebastian Colloredo (convocato per i prossimi Campionati del Mondo), il quale ha chiuso in 55esima posizione con una misura molto debole (108 metri) sufficiente solamente per stare davanti alle prove del russo Trofimov e del canadese Soukup.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse