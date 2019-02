Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2019: Ryoyu Kobayashi la spunta per 0.5 punti su Markus Eisenbichler! Insam fuori dai punti

Japan's Ryoyu Kobayashi soars through the air during the men's FIS Ski Jumping World Cup competition in Engelberg, central Switzerland, on December 16, 2018. - . (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

Ryoyu Kobayashi torna al successo in Coppa del Mondo dopo cinque gare di digiuno e riallunga in maniera forse definitiva nella classifica generale, ottenendo la decima vittoria della stagione. Sul trampolino di volo HS235 di Oberstdorf (Germania) è andata in scena la riedizione del duello che ha caratterizzato le prime due tappe della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019, con il nipponico a precedere ancora una volta di un’incollatura il padrone di casa Markus Eisenbichler (giunto all’ottavo podio in carriera senza mai riuscire a salire sul gradino più alto del podio).

Nella prima serie Kobayashi si è imposto con un ottimo salto in cui ha sfruttato un buon corridoio di vento (non penalizzato dalla compensazione) rispetto agli altri favoriti, atterrando a quota 224 metri con 212.5 punti e rifilando quattro lunghezze ad un Piotr Zyla in continua crescita. Terza piazza parziale per il tedesco Markus Eisenbichler con 219.5 metri e 207.1 punti, mentre l’austriaco Philipp Aschenwald si è superato e si è inserito in quarta posizione con 216 metri e 202.4. Alle sue spalle si sono collocati diversi atleti di spicco penalizzati parzialmente dalle condizioni del vento come l’austriaco Stefan Kraft (5° con 199.7 punti), il giovane sloveno vincitore di ieri Timi Zajc (6° con 197.5) e il norvegese Robert Johansson (7° con 197.2). Da segnalare la controprestazione del teutonico Stephan Leyhe, per la prima volta fuori dalla zona punti in stagione in 35^ posizione appena alle spalle dello sloveno Anze Lanisek.

Nel secondo round le condizioni del trampolino sono migliorate progressivamente, consentendo agli atleti di vertice di esprimersi al meglio e regalando al pubblico di Oberstdorf un grande spettacolo. Il nativo di Hachimantai ha respinto brillantemente gli attacchi di uno scatenato Eisenbichler e di un solido Kraft, stampando una misura stellare di 234 metri che gli ha permesso di precedere il padrone di casa di appena 0.5 punti nella graduatoria complessiva. Il tedesco classe 1991 ha avvicinato il record del trampolino (238.5 metri ottenuti da Tande nel 2018) volando sino a 237.5 metri e facendo tremare il dominatore della stagione. Il podio è stato completato da Kraft, che ha guadagnato due posizioni nella seconda serie chiudendo con un totale di 421.7 punti, a -5.3 dalla vetta e con 4.5 punti di margine sul polacco Piotr Zyla (alla terza gara di fila in quarta piazza). Buona rimonta anche per Johansson e Stoch, rispettivamente quinto e sesto con una buona seconda prova appena inferiore ai 230 metri. Timi Zajc ha confermato di avere un potenziale notevole in questo contesto di gara, ma si è rialzato nell’ultima fase di volo in vista dell’atterraggio perdendo molti metri e classificandosi nono.

L’unico azzurro in gara, Alex Insam, non ha superato le qualificazioni per la gara odierna ottenendo il 51° punteggio (134.6) con un salto molto difficile da 174 metri con 0.29 m/s di vento frontale che non gli ha consentito di superare il taglio per 13 punti.

Foto: Lapresse