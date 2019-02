Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2019: Maren Lundby davanti nelle qualificazioni, ottimi segnali da Lara Malsiner ed Elena Runggaldier

Si sono concluse da poco le qualificazioni della gara di Coppa del Mondo femminile dal trampolino HS137 di Oberstdorf. Sembra ormai un’abitudine consolidata, quella di vedere al comando Maren Lundby: la norvegese, in una giornata in cui il vento concede qualcosa a un po’ tutte in termini di compensazione, trova un salto di primo livello, con cui arriva a 133 metri e 143.8 punti.

Dietro di lei si manifesta tutta l’alta qualità del gruppo delle tedesche, ben quattro nelle prime sette: al secondo e terzo posto ci sono Katharina Althaus e Juliane Seyfarth, entrambe arrivate a 131.5 metri, ma con differenti punteggi (143.3 l’una, 139.5 l’altra). Interrompe la sequenza teutonica Sara Takanashi (Giappone, 130.5 metri per 136.4 punti), ma la prosegue Carina Vogt (128.5 metri, 134.2 punti).

Al sesto posto si piazza Ursa Bogataj (Slovenia, 125.5 metri per 133.6 punti), che precede la quarta tedesca, Ramona Straub (122.5 metri e 124.3 punti). Chiudono le prime dieci posizioni l’altra slovena Nika Kriznar (123.5 metri per 123.7 punti), la seconda giapponese Yuki Ito (121.0 metri con 123.7 punti) e infine l’austriaca Chiara Hoelzl (120.0 metri, 121.6 punti).

Buone notizie dai colori italiani: si qualificano con estremo agio sia Lara Malsiner che Elena Runggaldier: l’una finisce undicesima con un salto di 117.5 metri che le vale 112.8 punti, mentre l’altra chiude al 17° posto con 103.5 metri per 95.2 punti.

Tutte le atlete hanno effettuato i loro salti dalla stanga 22. Domani alle 13 ci sarà la gara vera e propria con le migliori 40 odierne delle 46 che si sono presentate.

