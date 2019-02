Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2019: Maren Lundby domina su Seyfarth e Althaus, diciottesima Lara Malsiner

Appare ormai chiaro che Maren Lundby sta cercando di appropriarsi della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2018-2019. La norvegese ha vinto con pieno merito la gara sul trampolino HS90 di Hinzenbach, in Austria, trovando per due volte il miglior salto di serie: il primo, di 86 metri, le porta 112 punti, il secondo, ugualmente lungo, le consegna 116.1 punti per un totale di 228.1.

Al secondo e al terzo posto c’è un’accoppiata tedesca, quella formata da Juliane Seyfarth e Katharina Althaus. L’una salta fino a 84.5 e 79.5 metri per 111.5 e 103.7 punti, totalizzandone quindi 215.2; l’altra, invece, arriva a 81.5 e 79 metri conseguendo 110 e 103.2 punti, che sommati ne consegnano complessivi 213.2.

Quarto posto per la giapponese Sara Takanashi, che apre con 83.5 metri e 107.5 punti e chiude con 79 metri per 103.8 punti, per un totale di 212.7, mentre si classifica quinta Nika Kriznar, che salta quanto Takanashi nella prima serie, ottenendo 107.5 punti, e va più lunga nella seconda, con 80.5 metri, ma ne ricava un minor punteggio, 100.9, che la porta a 208.4.

Sesto posto per Carina Vogt (Germania, 79.5 metri e 103.6 punti nella prima serie, 82.5 e 101.9 nella seconda, totale 205.5), settimo a pari merito per Anna Odine Stroem (Norvegia, 79.0 metri e 102.4 punti col primo salto, 77.5 e 97.1 col secondo per un complessivo 199.5) e Lidiia Iakovleva (Russia, 75.5 metri e 98.6 punti al primo tentativo, 77.0 e 100.9 al secondo), nono per Ursa Bogataj (Slovenia, 78.0 metri con 101.0 punti nella prima serie e 78.5 con 98.1 nella seconda, per 199.1 di punteggio totale) e decimo per Chiara Hoelzl (Austria, 81 metri e 102.2 punti al primo tentativo, 79.5 e 96.8 al secondo, totale 199).

Diciottesimo posto per Lara Malsiner, che a un salto da 74.5 metri e 95.6 punti nella prima serie ne fa seguire uno da 76 e 90.6 nella seconda: questo punteggio di 186.2 risente un po’ del fatto che l’azzurra sia stata la prima, con il suo secondo tentativo, a saltare dalla stanga 20 dopo che tutte le concorrenti precedenti tra le 30 qualificate avevano effettuato il loro tentativo dalla stanga 19.

A proposito di stanghe, nella prima serie tutte le atlete hanno saltato dalla 20, per poi passare, come detto, alla 19, tornare alla 20 e chiudere infine alla 22 con gli ultimi sei salti.

Foto: Danny Iacob / Shutterstock